Хамзат Чимаев: «Царукян не уступает Топурии в ударной технике. Этот бой – 50 на 50»

Хамзат Чимаев считает, что Арман Царукян может победить Илию Топурию.

«Арман – хороший ударник, я не думаю, что он сильно уступает Топурии в ударной технике. Уступает ли в силе удара? Ну да, это видно по боям, Топурия хорошо бьет.

Для меня этот бой очень интересный, 50 на 50. Если Арман навяжет свой стиль, он может аккуратно выиграть, переиграть. Если Топурия попадет, то может выиграть», – сказал чемпион UFC Хамзат Чимаев.

Арман Царукян подерется с Дэном Хукером 22 ноября. Бой возглавит турнир серии UFC Fight Night в Катаре.

