Тренер дю Плесси: «Мне понадобится 12-16 недель, чтобы решить проблему с борьбой. Мы вернемся в начале следующего года»

Тренер Дрикуса дю Плесси рассказал, когда боец вернется к выступлениям.

«Очевидно, что Дрикусу нужно будет отдохнуть. Две недели – это максимум. После этого мне понадобится 12-16 недель, чтобы решить проблему с борьбой. Нам не нужна работа над выносливостью, не нужны силовые тренировки, не нужно исправлять стойку. Мне нужно решить одну проблему, а она вполне решаема.

Дайте нам 12-16 недель на это, а потом мы начнем полноценный подготовительный лагерь. Это еще 12 недель. Так что мы вернемся в начале следующего года», – сказал тренер Морне Виссер.

В ночь на 17 августа дю Плесси проиграл Хамзату Чимаеву единогласным решением судей. Бой возглавил турнир UFC 319.

