  Хамзат Чимаев: «Хочется за второй пояс подраться с Перейрой. Если в стойке не заигрываться, очень удобный соперник»
Хамзат Чимаев: «Хочется за второй пояс подраться с Перейрой. Если в стойке не заигрываться, очень удобный соперник»

Хамзат Чимаев хочет провести бой с Алексом Перейрой.

«Мне хочется за второй пояс подраться с Перейрой. Если в стойке не заигрываться, очень удобный для меня соперник.

А так Имавова дадут, или де Риддера, или Эрнандеса, разницы нет. Главное, чтобы заплатили хорошо», – сказал чемпион UFC Хамзат Чимаев.

Ранее Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и стал чемпионом в среднем весе.

Алекс Перейра победил в реванше Магомеда Анкалаева и вернул пояс в полутяжелом весе.

Хамзат Чимаев ответил Петру Яну: «Как китаец может говорить, что чеченец – не россиянин?»

