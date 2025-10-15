Хамзат Чимаев: «Хочется за второй пояс подраться с Перейрой. Если в стойке не заигрываться, очень удобный соперник»
Хамзат Чимаев хочет провести бой с Алексом Перейрой.
«Мне хочется за второй пояс подраться с Перейрой. Если в стойке не заигрываться, очень удобный для меня соперник.
А так Имавова дадут, или де Риддера, или Эрнандеса, разницы нет. Главное, чтобы заплатили хорошо», – сказал чемпион UFC Хамзат Чимаев.
Ранее Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и стал чемпионом в среднем весе.
Алекс Перейра победил в реванше Магомеда Анкалаева и вернул пояс в полутяжелом весе.
Хамзат Чимаев ответил Петру Яну: «Как китаец может говорить, что чеченец – не россиянин?»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Асланбека Бадаева
