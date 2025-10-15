Вальтер Уокер подерется с Луи Сазерлендом 25 октября на UFC 321

Стал известен следующий соперник Вальтера Уокера.

Вальтер Уокер проведет следующий поединок на турнире UFC 321 в Абу-Даби 25 октября. Соперником станет англичанин Луи Сазерленд.

Мухаммед Усман ранее снялся с поединка против Уокера.

Уокер (14-1) в последний раз дрался в июле, когда выиграл у Кеннеди Нзечукву болевым приемом в первом раунде. Он идет на серии из трех досрочных побед.

