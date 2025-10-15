0

Вальтер Уокер подерется с Луи Сазерлендом 25 октября на UFC 321

Стал известен следующий соперник Вальтера Уокера.

Вальтер Уокер проведет следующий поединок на турнире UFC 321 в Абу-Даби 25 октября. Соперником станет англичанин Луи Сазерленд.

Мухаммед Усман ранее снялся с поединка против Уокера.

Уокер (14-1) в последний раз дрался в июле, когда выиграл у Кеннеди Нзечукву болевым приемом в первом раунде. Он идет на серии из трех досрочных побед.

«Россия – мой дом!» Бразилец в UFC вышел под «Матушку Землю» и чуть не оторвал сопернику ногу

Опубликовал: Руслан Мороз
Вальтер Уокер
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Главные новости
Хамзат Чимаев: «Царукян не уступает Топурии в ударной технике. Этот бой – 50 на 50»
32 минуты назад
Ренье де Риддер: «Если выиграю у Аллена, буду драться за титул с Хамзатом. Возможно, даже смогу его перевести»
3сегодня, 14:39
Хамзат Чимаев: «Много раз хотел завершить карьеру. Но старший брат, дорогой Рамзан Ахматович, всегда поддерживал и говорил: «Ты станешь чемпионом»
7сегодня, 13:28
Магомед Анкалаев: «Путь продолжается. Все только начинается»
8сегодня, 12:42Видео
Мэнни Пакьяо и Василий Ломаченко могут провести выставочный бой в январе-2026
3сегодня, 12:19
Хамзат Чимаев ответил Петру Яну: «Как китаец может говорить, что чеченец – не россиянин?»
86сегодня, 11:40
Гэрри – о Махачеве и Маддалене: «Я пробью дыру в их головах, никто на этой планете не помешает мне взять пояс»
5сегодня, 11:38
Дана Уайт: «Оливейра против Холлоуэя – потрясающий бой. Мы это обсудим»
2сегодня, 09:42
Уайт – о бое Топурии на UFC 324: «Это возможно»
сегодня, 09:15
Хабиб Нурмагомедов прикрыл эмблему «Барселоны» во время фото с фанатом
21сегодня, 07:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30