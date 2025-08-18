Тренер дю Плесси Виссер: «Мы снова подеремся с Хамзатом, но на этот раз я хочу уничтожить его...»

Тренер Дрикуса дю Плесси пообещал «уничтожить» Хамзата Чимаева в реванше.

«Он лежал на Дрикусе, как гребаное одеяло. Мы снова подеремся с Хамзатом, но на этот раз я хочу уничтожить его...» – сказал тренер дю Плесси Морне Виссер.

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

Тренер дю Плесси: «Всем скептикам и ребятам, поддерживающим ММА в стиле «одеяло»: Мы за настоящий бой. Скоро вернемся и удивим вас тем, что просто снова заберем пояс»