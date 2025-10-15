Фрэнк Уоррен: «Фьюри хочет драться с Усиком. Он только об этом и говорить»
Фрэнк Уоррен рассказал о возможном возвращении Тайсона Фьюри.
«Он хочет драться с Усиком. Он только об этом и говорить.
Если он собирается продолжить карьеру, то, вероятно, его ждет большой бой и с Джошуа», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.
Ранее Тайсон Фьюри заявил о желании провести трилогию с Александром Усиком, но позже сказал, что больше не будет драться. Фьюри дважды проиграл Усику решением судей.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости