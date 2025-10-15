Магомед Анкалаев: «Путь продолжается. Все только начинается»
Магомед Анкалаев выложил видео с мотивационной цитатой.
«Путь продолжается. Все только начинается», – написал экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев.
Магомед Анкалаев проиграл Перейре в реванше на UFC 320 за 1,5 минуты. Первый бой, который прошел в марте, закончился победой Анкалаева единогласным решением судей.
Магомед Анкалаев не мог тренироваться в течение шести недель до боя с Алексом Перейрой
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Магомеда Анкалаева
