Магомед Анкалаев: «Путь продолжается. Все только начинается»

Магомед Анкалаев выложил видео с мотивационной цитатой.

«Путь продолжается. Все только начинается», – написал экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев.

Магомед Анкалаев проиграл Перейре в реванше на UFC 320 за 1,5 минуты. Первый бой, который прошел в марте, закончился победой Анкалаева единогласным решением судей.

Магомед Анкалаев не мог тренироваться в течение шести недель до боя с Алексом Перейрой (KevinK)