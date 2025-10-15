Гэрри – о Махачеве и Делла Маддалене: «Я пробью дыру в их головах, никто на этой планете не помешает мне взять пояс»
Иэн Гэрри уверен, что победит Ислама Махачева.
«Собираюсь прикончить Белала. Это пока моя главная цель.
Кто бы ни выиграл пояс, Джек Делла Маддалена или Ислам Махачев, мне все равно. Я пробью дыру в их головах, никто на этой планете не помешает мне взять пояс», – сказал боец UFC Иэн Гэрри.
Бой между Белалом Мухаммадом и Гэрри состоится в соглавном событии турнира UFC в Катаре 22 ноября.
Гэрри – о Белале: «Он думал, что перебоксирует боксера. Идиот»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
