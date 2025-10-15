Мэнни Пакьяо и Василий Ломаченко могут провести выставочный бой в январе-2026

Мэнни Пакьяо предложил Василию Ломаченко провести выставочный бой.

Поединок может состояться в США в январе-2026, сообщил советник и юрист Мэнни Пакьяо Брэндо Верниесто.

«Планирование этого боя все на очень ранней стадии. Пока не о чем говорить», – сказал Верниесто.

Прошлым летом Василий Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры. Последний бой он провел в мае-2024, победив Джорджа Камбососа в титульном поединке.

Пакьяо летом возобновил карьеру. 20 июля он встретился с Марио Барриосом – бой закончился ничьей решением большинства судей.

Следующим соперником Мэнни Пакьяо может стать чемпион WBA Роландо Ромеро