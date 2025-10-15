Мэнни Пакьяо и Василий Ломаченко могут провести выставочный бой в январе-2026
Мэнни Пакьяо предложил Василию Ломаченко провести выставочный бой.
Поединок может состояться в США в январе-2026, сообщил советник и юрист Мэнни Пакьяо Брэндо Верниесто.
«Планирование этого боя все на очень ранней стадии. Пока не о чем говорить», – сказал Верниесто.
Прошлым летом Василий Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры. Последний бой он провел в мае-2024, победив Джорджа Камбососа в титульном поединке.
Пакьяо летом возобновил карьеру. 20 июля он встретился с Марио Барриосом – бой закончился ничьей решением большинства судей.
Следующим соперником Мэнни Пакьяо может стать чемпион WBA Роландо Ромеро
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Spin.ph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости