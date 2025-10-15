Ренье де Риддер: «Если выиграю у Аллена, буду драться за титул с Хамзатом. Возможно, даже смогу его перевести»

Ренье де Риддер разобрал бой с Хамзатом Чимаевым.

«Если выиграю у Аллена, буду драться за титул с Хамзатом. По навыкам, это хороший бой для меня. Возможно, я даже смогу его перевести и уложить на спину.

Не исключаю, что в поединке со мной ему придется провести больше времени в стойке, чем в предыдущих боях. И я очень опасен на спине», – сказал боец UFC Ренье де Риддер .

Изначально де Риддер должен был драться с Энтони Эрнандесом 18 октября в Ванкувере. Эрнандес снялся с боя из-за травмы, его заменит Брендан Аллен.

На UFC 319 Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и стал чемпионом в среднем весе.

Хамзат Чимаев: «Много раз хотел завершить карьеру. Но старший брат, дорогой Рамзан Ахматович, всегда поддерживал и говорил: «Ты станешь чемпионом»