Хамзат Чимаев: «Много раз хотел завершить карьеру. Но старший брат, дорогой Рамзан Ахматович, всегда поддерживал и говорил: «Ты станешь чемпионом»

Хамзат Чимаев признался, что хотел завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

«В спорте самое тяжелое, что случилось, – травма и болезни, что у меня были. Хотел ли завершить карьеру? Да, много раз было такое.

Старший брат, дорогой Рамзан Ахматович Кадыров, всегда поддерживал и говорил: «Ты станешь чемпионом. Я жду тебя». Самолет поставил, привез меня домой, вылечил и через пару месяцев бой дал», – сказал чемпион UFC Хамзат Чимаев .

На UFC 319 Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и стал чемпионом в среднем весе. После победы он взял флаг ОАЭ, которые представляет в лиге.

