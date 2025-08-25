  • Спортс
Коста хочет подраться с дю Плесси: «У меня планируется еще один бой в 2025-м, перед Рождеством. Дрикус такой непредсказуемый, с ним сложно драться. Отличный соперник»

Пауло Коста хочет бой с Дрикусом дю Плесси.

«Я буду драться в этом году. У меня планируется еще один бой в 2025-м, перед Рождеством. Дрикус освободил пояс. Он такой непредсказуемый, с ним сложно драться. Это был бы отличный соперник. Громкий поединок», – сказал боец UFC Пауло Коста.

Коста в июле победил Романа Копылова единогласным решением судей. Дю Плесси в августе проиграл решением Хамзату Чимаеву.

Гилберт Бернс: «Ожидал большего от дю Плесси в плане защиты. Ты наделал много ошибок, если попал в положение распятия»

Тренер дю Плесси: «Мне понадобится 12-16 недель, чтобы решить проблему с борьбой. Мы вернемся в начале следующего года»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Submission Radio
