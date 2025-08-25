Коста хочет подраться с дю Плесси: «У меня планируется еще один бой в 2025-м, перед Рождеством. Дрикус такой непредсказуемый, с ним сложно драться. Отличный соперник»

Пауло Коста хочет бой с Дрикусом дю Плесси.

«Я буду драться в этом году. У меня планируется еще один бой в 2025-м, перед Рождеством. Дрикус освободил пояс. Он такой непредсказуемый, с ним сложно драться. Это был бы отличный соперник. Громкий поединок», – сказал боец UFC Пауло Коста .

Коста в июле победил Романа Копылова единогласным решением судей. Дю Плесси в августе проиграл решением Хамзату Чимаеву.

