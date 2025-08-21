  • Спортс
  • Нейт Диаз: «Чимаев должен быть большим и страшным парнем, но он как большой ребенок. Он так бил дю Плесси, словно боялся за свою жизнь»
4

Нейт Диаз: «Чимаев должен быть большим и страшным парнем, но он как большой ребенок. Он так бил дю Плесси, словно боялся за свою жизнь»

Нейт Диаз раскритиковал Хамзата Чимаева.

«Мне не нравятся такие бойцы. Он должен быть большим и страшным парнем, но он как большой ребенок. Он держал дю Плесси и бил его мягкими, легкими ударами… Так бил, словно боялся за свою жизнь. Думал, что если ударит сильнее, то дю Плесси поднимется и разнесет его», – сказал бывший боец UFC Нейт Диаз.

Хамзат Чимаев завоевал чемпионский пояс в ночь на 17 августа, победив дю Плесси в главном событии UFC 319. 

Нейт Диаз – о Холлоуэе: «Этот парень крут, но он носит мой пояс»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
