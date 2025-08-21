Рэмпейдж Джексон: «Дю Плесси не должен произносить «ре» или «ванш» в одном предложении. Он был уничтожен»

Куинтон «Рэмпейдж» Джексон считает, что дю Плесси не должен получить реванш.

«Дю Плесси не должен произносить «ре» или «ванш» в одном предложении. Он был уничтожен. Ему, вероятно, стоит перейти в другую весовую категорию. Может, спуститься в полусредний вес», – сказал экс-боец UFC Куинтон «Рэмпейдж» Джексон .

Хамзат Чимаев завоевал чемпионский пояс в ночь на 17 августа, победив дю Плесси в главном событии UFC 319.

Нейт Диаз: «Чимаев должен быть большим и страшным парнем, но он как большой ребенок. Он так бил дю Плесси, словно боялся за свою жизнь»