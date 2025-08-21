  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Рэмпейдж Джексон: «Дю Плесси не должен произносить «ре» или «ванш» в одном предложении. Он был уничтожен»
2

Рэмпейдж Джексон: «Дю Плесси не должен произносить «ре» или «ванш» в одном предложении. Он был уничтожен»

Куинтон «Рэмпейдж» Джексон считает, что дю Плесси не должен получить реванш.

«Дю Плесси не должен произносить «ре» или «ванш» в одном предложении. Он был уничтожен. Ему, вероятно, стоит перейти в другую весовую категорию. Может, спуститься в полусредний вес», – сказал экс-боец UFC Куинтон «Рэмпейдж» Джексон.

Хамзат Чимаев завоевал чемпионский пояс в ночь на 17 августа, победив дю Плесси в главном событии UFC 319. 

Нейт Диаз: «Чимаев должен быть большим и страшным парнем, но он как большой ребенок. Он так бил дю Плесси, словно боялся за свою жизнь»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
logoДрикус дю Плесси
logoХамзат Чимаев
logoMMA
logoКуинтон Джексон
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Нейт Диаз: «Чимаев должен быть большим и страшным парнем, но он как большой ребенок. Он так бил дю Плесси, словно боялся за свою жизнь»
4сегодня, 11:38
Рамзан Кадыров встретил Хамзата Чимаева в аэропорту Грозного и подарил ему Maybach
39вчера, 14:49
Пауло Коста: «Чимаев выступил ужасно. Фанаты не будут смотреть, как парни 25 минут обнимаются»
32вчера, 09:11
Главные новости
Павлович пришел на пресс-конференцию с игрушкой панды: «Китайские друзья подарили. Сказали, что она символизирует доброту и мир»
7 минут назадФото
Анатолий Малыхин: «Если добавить в UFC наших топовых пацанов со всех лиг, в топ-10 только они будут»
229 минут назад
Тренер Анкалаева: «Чимаев смог бы хорошо подраться с Перейрой»
3сегодня, 12:59
UFC Fight Night в Шанхае: Уокер – Миньян, Ортега – Стерлинг, Павлович – Кортес-Акоста
3сегодня, 12:00
Нейт Диаз: «Чимаев должен быть большим и страшным парнем, но он как большой ребенок. Он так бил дю Плесси, словно боялся за свою жизнь»
4сегодня, 11:38
Сусуркаев вызвал на бой Никала: «Я не чувствую борцов, они для меня легкие соперники»
11сегодня, 09:55
Бетербиев – о Биволе: «Есть такие мужчины, которые говорят, что что-то сделают, а потом не делают и надеются при этом сохранить имя»
23сегодня, 09:05
Шон Брэди: «Я и Гэрри должны были возглавить турнир в Ванкувере, но он тянул резину»
сегодня, 08:42
Джонс ответил Кормье: «Целая жизнь поражений, побед и жертв, а этот парень хочет списать все на стероиды. Это оскорбительно»
7сегодня, 08:29
Даниэль Кормье не включил Джона Джонса и Андерсона Сильву в список лучших бойцов UFC
8сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14