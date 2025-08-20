18

Рамзан Кадыров встретил Хамзата Чимаева в аэропорту Грозного и подарил ему Maybach

Рамзан Кадыров встретил Хамзата Чимаева в аэропорту Грозного.

Рамзан Кадыров подарил Хамзату Чимаеву автомобиль Maybach после победы над Дрикусом дю Плесси/

«Я на все сто процентов был уверен в победе Хамзата Чимаева. Даже не сомневался», – сказал глава Чечни Кадыров.

Чимаев завоевал чемпионский пояс в ночь на 17 августа, победив дю Плесси в главном событии UFC 319. 

Пауло Коста: «Чимаев выступил ужасно. Фанаты не будут смотреть, как парни 25 минут обнимаются»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «РИА Новости»
