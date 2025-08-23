  • Спортс
Махачев заинтересован в поединке с Топурией: «Есть с Илией какая-то интрига. Может, получится сделать какой-то супербой. Посмотрим по весу»

Ислам Махачев впервые заявил о желании подраться с Илией Топурией.

«Самый справедливый титульный бой в легком весе? Да, Арман ЦарукянИлия Топурия. Если кто-то в истории страховал титульник, то почти всегда потом дрался за пояс. Не помню, чтоб не давали шанс. Кто фаворит? Если Арман выйдет с правильным настроем, то справится.

Мой следующий бой? Есть с Топурией какая-то интрига. Мне самому интересен этот поединок. Может, получится сделать какой-то супербой. Не знаю, посмотрим по весу», – сказал бывший чемпион UFC Ислам Махачев на пресс-конференция в Каспийске, посвященной совместному турниру Eagle FC и Fight Nights.

Напомним, что в мае Махачев объявил о переходе в полусредний вес. Он подерется с чемпионом дивизиона Джеком Делла Маддаленой – дата поединка неизвестна.

Хавьер Мендес: «Топурия против Махачева – бой номер один. Ислам может спуститься обратно в легкий вес, если победит Маддалену»

Ислам Махачев: «Уже можно сказать, что нахожусь в оптимальном весе – 86,5 кг. Дальше набирать массу планов нет»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
