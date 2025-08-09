  • Спортс
Пэдди Пимблетт: «Надеюсь, что моим следующим соперником станет Эль Чоризо. Все американцы этого хотят. Они спрашивают у меня: «Когда ты размажешь эту сосиску?»

Пэдди Пимблетт объяснил, почему рассчитывает получить бой с Илией Топурией.

«Меня часто спрашивают, с кем я подерусь в следующем поединке. Понятия не имею. Надеюсь, что это будет Эль Чоризо. Думаю, этого хотят все американцы. Потому что все они спрашивают у меня: «Когда ты размажешь эту сосиску?»

Надеюсь, UFC все устроят. Но я понимаю, что нахожусь на девятом месте в рейтинге дивизиона. Так что другие парни, вероятно, более достойны. Но мажорик Арман явно не должен драться с чемпионом. Он в отчаянии и никому не нужен. Пофиг на Царукяна. Никому нет до него дела.

Джастин Гейджи? Уважаю его. Но постоянно слышу, как он жалуется, что не хочет со мной драться. Единственный реальный боя – я против Илии.

Видел недавно, как Дэн Хукер нес херню обо мне. Мне нравился этот парень, но теперь пусть жрет дерьмо», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.

Пимблетт в последний раз выступал в апреле, когда победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде.

Илия Топурия в июне нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде поединка за чемпионский пояс.

Пимблетт обратился к Топурии: «Эль Чоризо, я иду за тобой»

Арман Царукян: «Пимблетт намного легче для Топурии, чем я. Для Илии это легкие деньги»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Paddy The Baddy
