Волкановски вызвал Мерфи: «Увидимся в декабре, поздравляю». Лерон ответил: «Да, мужик»

Александр Волкановски намерен в декабре подраться с Лероном Мерфи.

«Увидимся в декабре, Лерон Мерфи. Поздравляю», – написал в соцсетях чемпион UFC Александр Волкановски .

Мерфи ответил: «Да, мужик».

Напомним, Мерфи нокаутировал Аарона Пико в соглавном событии UFC 319. Изначально соперником Пико должен был стать Мовсар Евлоев, но он выбыл из поединка из-за травмы.

