Волкановски вызвал Мерфи: «Увидимся в декабре, поздравляю». Лерон ответил: «Да, мужик»
Александр Волкановски намерен в декабре подраться с Лероном Мерфи.
«Увидимся в декабре, Лерон Мерфи. Поздравляю», – написал в соцсетях чемпион UFC Александр Волкановски.
Мерфи ответил: «Да, мужик».
Напомним, Мерфи нокаутировал Аарона Пико в соглавном событии UFC 319. Изначально соперником Пико должен был стать Мовсар Евлоев, но он выбыл из поединка из-за травмы.
Волкановски – о возможном бое с Пико: «Я вытру им пол»
Александр Волкановски: «Следующий бой Холлоуэя должен быть титульным. Это было бы справедливо»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алекса Волкановски
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости