Взвешивание перед UFC Shanghai: Павлович легче Карлоса-Акосты, Ортега потерял сознание

23 августа в Шанхае пройдет турнир UFC. Накануне состоялось взвешивание бойцов:

● Джонни Уокер (93,44 кг) – Чжан Миньян (93 кг);

● Брайан Ортега (69,4 кг) – Алджамейн Стерлинг (69,4 кг);

● Сергей Павлович (115,9 кг) – Валдо Кортес-Акоста (118,8 кг);

● Су Мудаэржи (56,9 кг) – Кевин Бордхас (57,15 кг);

● Тайлак Нуражы (77,1 кг) – Кьефер Кросби (77,3 кг).

Отметим, что Брайан Ортега перед взвешиванием потерял сознание и попал в больницу. После этого вернулся и взвесился. Его бой с Алджамейном Стерлингом пройдет в промежуточном весе.

Основной кард начнется в 13:00 по мск.

