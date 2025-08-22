8

Взвешивание перед UFC Shanghai: Павлович легче Карлоса-Акосты, Ортега потерял сознание

23 августа в Шанхае пройдет турнир UFC. Накануне состоялось взвешивание бойцов:

● Джонни Уокер (93,44 кг) – Чжан Миньян (93 кг);

● Брайан Ортега (69,4 кг) – Алджамейн Стерлинг (69,4 кг);

● Сергей Павлович (115,9 кг) – Валдо Кортес-Акоста (118,8 кг);

● Су Мудаэржи (56,9 кг) – Кевин Бордхас (57,15 кг);

● Тайлак Нуражы (77,1 кг) – Кьефер Кросби (77,3 кг).

Отметим, что Брайан Ортега перед взвешиванием потерял сознание и попал в больницу. После этого вернулся и взвесился. Его бой с Алджамейном Стерлингом пройдет в промежуточном весе.

Основной кард начнется в 13:00 по мск.

UFC Fight Night в Шанхае: Уокер – Миньян, Ортега – Стерлинг, Павлович – Кортес-Акоста

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
logoБрайан Ортега
logoДжонни Уокер
logoАлджамейн Стерлинг
logoUFC
logoСергей Павлович
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Павлович пришел на пресс-конференцию с игрушкой панды: «Китайские друзья подарили. Сказали, что она символизирует доброту и мир»
6вчера, 14:10Фото
Сергей Павлович: «Уверен на 100%, что могу противостоять Аспиналлу»
1820 августа, 09:18
Уокер хочет получить реванш с Анкалаевым: «Я буду готов, буду на новом уровне»
719 августа, 16:20
Главные новости
Тренер Сен-Пьера: «Адесанья, Сильва – забудьте про этих парней. Величайший боец в истории среднего веса – это Чимаев»
117 минут назад
Чарльз Оливейра: «Царукян должен подраться за пояс. Он заслуживает этого»
1сегодня, 13:30
Эдди Хирн: «Дэвис уже одной ногой на пенсии. Не стоит критиковать его за решение подраться с Полом»
2сегодня, 13:10
Гилберт Бернс: «Ожидал большего от дю Плесси в плане защиты. Ты наделал много ошибок, если попал в положение распятия»
8сегодня, 10:40
Чарльз Оливейра: «Люди пытаются отправить меня на пенсию, хотя я сам об этом не думаю. Мне всего 35 лет»
2сегодня, 10:05
Тренер дю Плесси: «Мне понадобится 12-16 недель, чтобы решить проблему с борьбой. Мы вернемся в начале следующего года»
8сегодня, 09:45
Павлович – о бое с Розенстрайком: «Были моменты, когда мог его финишировать. Но для меня был важный момент: пройти всю дистанцию»
сегодня, 09:10
Стрикленд – о дисквалификации: «Курсы по управлению гневом, ждите меня!»
сегодня, 08:55
Джейк Пол: «Если Дэвиса называют «Танком», то я стану FPV-дроном. Выведу его из строя»
3сегодня, 08:40
Сергей Павлович: «Какое у меня отношение к Волкову? Никакого. У всех своя жизнь»
8сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14