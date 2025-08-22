Взвешивание перед UFC Shanghai: Павлович легче Карлоса-Акосты, Ортега потерял сознание
23 августа в Шанхае пройдет турнир UFC. Накануне состоялось взвешивание бойцов:
● Джонни Уокер (93,44 кг) – Чжан Миньян (93 кг);
● Брайан Ортега (69,4 кг) – Алджамейн Стерлинг (69,4 кг);
● Сергей Павлович (115,9 кг) – Валдо Кортес-Акоста (118,8 кг);
● Су Мудаэржи (56,9 кг) – Кевин Бордхас (57,15 кг);
● Тайлак Нуражы (77,1 кг) – Кьефер Кросби (77,3 кг).
Отметим, что Брайан Ортега перед взвешиванием потерял сознание и попал в больницу. После этого вернулся и взвесился. Его бой с Алджамейном Стерлингом пройдет в промежуточном весе.
Основной кард начнется в 13:00 по мск.
UFC Fight Night в Шанхае: Уокер – Миньян, Ортега – Стерлинг, Павлович – Кортес-Акоста
