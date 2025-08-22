Битвы взглядов перед UFC Shanghai: Миньян против Уокера, Павлович – Кортес-Акоста

В рамках турнира UFC Shanghai прошли битвы взглядов его участников.

Ивент состоится 23 августа в Китае. В главном событии турнира пройдет поединок в полутяжелом весе между Чжаном Миньяном и Джонни Уокером .

В соглавном событии подерутся бойцы полулегкого дивизиона Алджамейн Стерлинг и Брайан Ортега . Также на турнире пройдет бой в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Валдо Кортесом-Акостой.

Взвешивание перед UFC Shanghai: Павлович легче Кортеса-Акосты, Ортега потерял сознание

Павлович пришел на пресс-конференцию с игрушкой панды: «Китайские друзья подарили. Сказали, что она символизирует доброту и мир»