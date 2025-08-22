Битвы взглядов перед UFC Shanghai: Миньян против Уокера, Павлович – Кортес-Акоста
В рамках турнира UFC Shanghai прошли битвы взглядов его участников.
Ивент состоится 23 августа в Китае. В главном событии турнира пройдет поединок в полутяжелом весе между Чжаном Миньяном и Джонни Уокером.
В соглавном событии подерутся бойцы полулегкого дивизиона Алджамейн Стерлинг и Брайан Ортега. Также на турнире пройдет бой в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Валдо Кортесом-Акостой.
