Чимаев оценил бойцов UFC по 10-бальной шкале: «Уиттакер – 8, Конор – 7, Топурия – 10. Гэрри? Кто это?»

Хамзат Чимаев оценил уровень бойцов UFC.

«Роберт Уиттакер – 8, Илия Топурия – 10, Конор Макгрегор – 7, Макс Холлоуэй – 9, Исраэль Адесанья – 9, Камару Усман – 9.

Кто? (у Хамзата спросили про Иэна Гэрри – примечание Спортс» ). Джастин Гейджи – 8, Шара Буллет – не знаю, Александр Волкановски – 9. Брюс Баффер? Не знаю, он не дерется. Майкл Биспинг – король Англии, не знаю, как его оценить. Дана Уайт – большой босс.

Белал Мухаммад – 10, Шавкат Рахмонов – 9, Дрикус дю Плесси – 9, Хамзат Чимаев – король UFC», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев .

Напомним, Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

