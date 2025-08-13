  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Чимаев оценил бойцов UFC по 10-бальной шкале: «Уиттакер – 8, Конор – 7, Топурия – 10. Гэрри? Кто это?»
3

Чимаев оценил бойцов UFC по 10-бальной шкале: «Уиттакер – 8, Конор – 7, Топурия – 10. Гэрри? Кто это?»

Хамзат Чимаев оценил уровень бойцов UFC.

«Роберт Уиттакер – 8, Илия Топурия – 10, Конор Макгрегор – 7, Макс Холлоуэй – 9, Исраэль Адесанья – 9, Камару Усман – 9.

Кто? (у Хамзата спросили про Иэна Гэрри – примечание Спортс»). Джастин Гейджи – 8, Шара Буллет – не знаю, Александр Волкановски – 9. Брюс Баффер? Не знаю, он не дерется. Майкл Биспинг – король Англии, не знаю, как его оценить. Дана Уайт – большой босс.

Белал Мухаммад – 10, Шавкат Рахмонов – 9, Дрикус дю Плесси – 9, Хамзат Чимаев – король UFC», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.

Напомним, Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

Хамзат Чимаев: «Уайт помог, чтобы я был в Америке. Но я не в курсе, как сам процесс проходил»

Уиттакер – о бое дю Плесси и Чимаева: «Если Хамзат не сможет победить сразу, то преимущество будет уходить Дрикусу»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on TNT Sports
logoБелал Мухаммад
logoРоберт Уиттакер
logoДрикус дю Плесси
logoШавкат Рахмонов
logoИсраэль Адесанья
logoДжастин Гейджи
logoКонор Макгрегор
logoМакс Холлоуэй
logoMMA
logoКамару Усман
logoДана Уайт
logoUFC
logoХамзат Чимаев
logoИэн Гэрри
logoШарабутдин Магомедов
logoИлия Топурия
logoМайкл Биспинг
logoБрюс Баффер
logoАлександр Волкановски
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мухаммад – дю Плесси: «Чикаго – мой город. Ты здесь нежеланный гость. Вперед, Хамзат!»
98 августа, 11:20
Биспинг дал совет дю Плесси: «Не нужно бегать от Чимаева. Сойдись с ним лицом к лицу»
330 июля, 09:20
Белал – о поединке Чимаева и дю Плесси: «Если Хамзат не будет сильно давить в первом раунде, то сохранит энергию. И все будет в порядке. Ставлю на него»
327 июля, 18:06
Главные новости
Аспиналл считает, что Павлович победит Кортеса-Акосту, а Имавов проиграет Борральо. Прогнозировать победителя боя Чимаев – дю Плесси Том отказался
36 секунд назад
Оливейра – о поединке Топурии и Царукяна: «Будет адский бой. Но, честно говоря, у Илии больше шансов на победу»
119 минут назад
Дю Плесси – о поединке с Чимаевым: «Опыт сыграет свою роль. Уверен, он сомневается, что сможет сохранить темп. Я – нет»
2сегодня, 07:12
UFC объявил о подписании россиянина Байсангура Сусуркаева и американца Ти Миллера по итогам претендентской серии
сегодня, 06:59
Календарь боев в MMA и боксе в августе-2025
95сегодня, 06:30
Хамзат Чимаев сыграл в Доту за 5 дней до поединка с Дрикусом дю Плесси
3сегодня, 05:45Фото
На Спортсе’’ – выборы лучшего тяжеловеса в истории бокса. Голосуйте!
135сегодня, 05:20
Дело о домашнем насилии против Джервонты Дэвиса закрыли
1вчера, 18:05
Шара Буллет: «Я хотел подраться в Шанхае 23 августа и в октябре в Абу-Даби. Убеждал врача, что нос не сломан»
4вчера, 17:15
Шон Стрикленд: «Дю Плесси лучше в стойке, но у Чимаева сумасшедший грэпплинг. Я тренировался с этими чертовыми дагестанцами всю жизнь и знаю, каково это»
17вчера, 16:48
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04