Хамзат Чимаев занял четвертую строчку рейтинга P4P после завоевания титула UFC.

Новый чемпион промоушена в среднем весе поднялся на 10 позиций после победы над Дрикусом дю Плесси . Титульный поединок прошел в ночь на 17 августа и возглавил турнир UFC 319.

Лидером рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от веса остается чемпион легкого дивизиона Илия Топурия . На втором месте находится Ислам Махачев . Третьим идет чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили .

Чимаев выступает в промоушене с 2020 года. На его счету девять побед и ни одного поражения в UFC.

