Хамзат Чимаев занял четвертую строчку рейтинга P4P после завоевания титула UFC
Хамзат Чимаев занял четвертую строчку рейтинга P4P после завоевания титула UFC.
Новый чемпион промоушена в среднем весе поднялся на 10 позиций после победы над Дрикусом дю Плесси. Титульный поединок прошел в ночь на 17 августа и возглавил турнир UFC 319.
Лидером рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от веса остается чемпион легкого дивизиона Илия Топурия. На втором месте находится Ислам Махачев. Третьим идет чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
Чимаев выступает в промоушене с 2020 года. На его счету девять побед и ни одного поражения в UFC.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
