3

Хамзат Чимаев занял четвертую строчку рейтинга P4P после завоевания титула UFC

Хамзат Чимаев занял четвертую строчку рейтинга P4P после завоевания титула UFC.

Новый чемпион промоушена в среднем весе поднялся на 10 позиций после победы над Дрикусом дю Плесси. Титульный поединок прошел в ночь на 17 августа и возглавил турнир UFC 319.

Лидером рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от веса остается чемпион легкого дивизиона Илия Топурия. На втором месте находится Ислам Махачев. Третьим идет чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Чимаев выступает в промоушене с 2020 года. На его счету девять побед и ни одного поражения в UFC.

«РДР☠️».Чимаев намекнул, что его следующим соперником станет де Риддер

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
