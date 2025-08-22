Павлович – о бое с Розенстрайком: «Были моменты, когда мог его финишировать. Но для меня был важный момент: пройти всю дистанцию»

Сергей Павлович рассказал о бое с Жаирзиньо Розенстрайком.

Поединок между Сергеем Павловичем и Жаирзиньо Розенстрайком состоялся в феврале. Павлович победил единогласным решением судей.

– Спустя время как свой бой с Розенстрайком оцениваете? Многих болельщиков и экспертов тогда разочаровал этот поединок, так как от вас ждали финиша, более триумфального возвращения.

– Как уже говорил, это для меня был очень важный момент: пройти всю дистанцию. Были моменты, когда я мог его «финишировать», но самое важное – нужно было с головой это все доработать, просматривать, не лететь вперед. Поэтому полезные моменты из этого боя я вынес для себя, – сказал боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович .

