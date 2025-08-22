8

Сергей Павлович: «Какое у меня отношение к Волкову? Никакого. У всех своя жизнь»

Сергей Павлович рассказал о своем отношении к Александру Волкову.

– Сейчас бой Тома Аспиналла с Сирилом Ганом будет страховать Александр Волков. Заслуженно в целом?

– UFC виднее, поэтому насчет этих тем даже не рассуждаю.

– А хотелось бы вам провести реванш с Волковым?

– Как говорится, всему свое время. Поживем-посмотрим.

– Какое у вас сейчас отношение к Волкову?

– Никакого. У всех своя жизнь.

– Вы так и не контактировали после вашего боя и не нашли момента обсудить все разногласия?

– Да он и не нужен. Не нужно находить этот момент. Каждый живет по-своему.

– Как оцените слова Волкова, что он бы точно не хотел второго боя с вами?

– Повторюсь, как UFC скажет, так и будет. Кто что хочет или не хочет – это все слова, пыль, воздух. Но как скажет UFC – все это он будет делать. Мы это уже все видели, поэтому смысла на эту тему даже разговаривать нет.

– Но вы в случае чего готовы снова выйти с Волковым в октагон?

– Конечно, – сказал боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
