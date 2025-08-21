Павлович пришел на пресс-конференцию с игрушкой панды: «Китайские друзья подарили. Сказали, что она символизирует доброту и мир»

Сергей Павлович пришел на пресс-конференцию в Китае с игрушкой панды.

«Китайские друзья подарили панду. Сказали, что она панда символизирует доброту, мир, поэтому решил взять с собой. Она еще так мило выглядит, пусть со мной ходит», – сказал боец UFC Сергей Павлович.

23 августа Павлович проведет поединок с Вальдо Кортесом-Акостой. Бой состоится на турнире UFC в Шанхае.

Сергей Павлович: «Уверен на 100%, что могу противостоять Аспиналлу»