Павлович пришел на пресс-конференцию с игрушкой панды: «Китайские друзья подарили. Сказали, что она символизирует доброту и мир»
Сергей Павлович пришел на пресс-конференцию в Китае с игрушкой панды.
«Китайские друзья подарили панду. Сказали, что она панда символизирует доброту, мир, поэтому решил взять с собой. Она еще так мило выглядит, пусть со мной ходит», – сказал боец UFC Сергей Павлович.
23 августа Павлович проведет поединок с Вальдо Кортесом-Акостой. Бой состоится на турнире UFC в Шанхае.
