  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Павлович пришел на пресс-конференцию с игрушкой панды: «Китайские друзья подарили. Сказали, что она символизирует доброту и мир»
Фото
4

Павлович пришел на пресс-конференцию с игрушкой панды: «Китайские друзья подарили. Сказали, что она символизирует доброту и мир»

Сергей Павлович пришел на пресс-конференцию в Китае с игрушкой панды.

«Китайские друзья подарили панду. Сказали, что она панда символизирует доброту, мир, поэтому решил взять с собой. Она еще так мило выглядит, пусть со мной ходит», – сказал боец UFC Сергей Павлович.

23 августа Павлович проведет поединок с Вальдо Кортесом-Акостой. Бой состоится на турнире UFC в Шанхае.

Сергей Павлович: «Уверен на 100%, что могу противостоять Аспиналлу»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: телеграм-канал Сергея Павловича
logoСергей Павлович
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
UFC Fight Night в Шанхае: Уокер – Миньян, Ортега – Стерлинг, Павлович – Кортес-Акоста
3сегодня, 12:00
Сергей Павлович: «Уверен на 100%, что могу противостоять Аспиналлу»
14вчера, 09:18
Сергей Павлович: «Есть желание, чтобы пути еще раз пересеклись с Волковым и Аспиналлом. Долги надо возвращать»
919 августа, 15:20
Главные новости
Стрикленда дисквалифицировали на полгода за драку на турнире Tuff-N-Uff. Срок сократят, если Шон пройдет курсы по управлению гневом
21 минуту назад
Даниэль Кормье: «Хабиб сказал, что UFC предложил ему $40 млн. И он отказался»
138 минут назад
Шара Буллет: «Если выиграю в Белом доме, меня захотят видеть на Красной площади. Всегда мечтал там подраться»
2сегодня, 17:05
PFL World Tournament 10: Эдвардс – Роста, Попов – Романов и другие бои
сегодня, 16:27
Артур Бетербиев: «Учитывая обстоятельства, я бы сначала подрался с Бенавидесом, а потом с Биволом»
2сегодня, 15:58
Иман Хелиф: «Новости о моем уходе из бокса – ложь. Я всегда буду предана спорту и Алжиру»
3сегодня, 15:40
Анатолий Малыхин: «Если добавить в UFC наших топовых пацанов со всех лиг, в топ-10 только они будут»
10сегодня, 13:48
Тренер Анкалаева: «Чимаев смог бы хорошо подраться с Перейрой»
9сегодня, 12:59
UFC Fight Night в Шанхае: Уокер – Миньян, Ортега – Стерлинг, Павлович – Кортес-Акоста
3сегодня, 12:00
Рэмпейдж Джексон: «Дю Плесси не должен произносить «ре» или «ванш» в одном предложении. Он был уничтожен»
3сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14