Сергей Павлович: «Есть желание, чтобы пути еще раз пересеклись с Волковым и Аспиналлом. Долги надо возвращать»

Сергей Павлович заинтересован в боях с Александром Волковым и Томом Аспиналлом.

«На самом деле мне без разницы, с кем драться. Все, кто выше меня в рейтинге, мне интересны. Есть желание, чтобы пути в октагоне еще раз пересеклись с Александром Волковым и Томом Аспиналлом .

Обязательно, как иначе. Долги же надо возвращать. Причем у меня нет такого, что бой с кем-то из них будет более принципиальным. Главное - на пути к поясу», – сказал боец тяжелого веса Сергей Павлович .

23 августа Павлович проведет поединок с Вальдо Кортесом-Акостой. Бой состоится в главном турнира UFC в Шанхае.

«Входим в ритм, привыкаем к жаре». Павлович прилетел в Шанхай для боя с Кортесом-Акостой

Аспиналл считает, что Павлович победит Кортеса-Акосту, а Имавов проиграет Борральо