Стрикленд – о дисквалификации: «Курсы по управлению гневом, ждите меня!»

Шон Стрикленд отреагировал на решение о его дисквалификации.

Ранее Стрикленда дисквалифицировали на полгода за драку на турнире Tuff-N-Uff. Срок дисквалификации могут сократить на полтора месяца, если Стрикленд пройдет курсы по управлению гневом.

«Да все нормально, дисквалификация уже почти закончилась. Курсы по управлению гневом, ждите меня!» – написал в социальных сетях бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд .

Стрикленд (29-7) в последний раз дрался в феврале, когда проиграл Дрикусу дю Плесси единогласным решением судей.

