Стрикленд – о дисквалификации: «Курсы по управлению гневом, ждите меня!»
Шон Стрикленд отреагировал на решение о его дисквалификации.
Ранее Стрикленда дисквалифицировали на полгода за драку на турнире Tuff-N-Uff. Срок дисквалификации могут сократить на полтора месяца, если Стрикленд пройдет курсы по управлению гневом.
«Да все нормально, дисквалификация уже почти закончилась. Курсы по управлению гневом, ждите меня!» – написал в социальных сетях бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.
Стрикленд (29-7) в последний раз дрался в феврале, когда проиграл Дрикусу дю Плесси единогласным решением судей.
Шон Стрикленд: «Наверное, я единственный в UFC, кто может бороться с Чимаевым пять раундов...»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Шона Стрикленда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости