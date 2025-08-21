Стрикленда дисквалифицировали на полгода за драку на турнире Tuff-N-Uff. Срок сократят, если Шон пройдет курсы по управлению гневом

Шона Стрикленда дисквалифицировали на полгода из-за драки на Tuff-N-Uff.

Срок дисквалификации могут сократить до 4,5 месяца, если Стрикленд пройдет курсы по управлению гневом.

Экс-чемпион UFC Шон Стрикленд и Крис Кертис устроили драку на турнире лиги Tuff-N-Uff.

Стрикленд (29-7) в последний раз дрался в феврале, когда проиграл Дрикусу дю Плесси единогласным решением судей.

