Чимаев – о Стрикленде: «Я изобью его везде, даже в стойке»

Хамзат Чимаев уверен, что Шон Стрикленд не доставит ему проблем.

«Дрикус срубал его кучу раз, как он может повалить меня? Я изобью его везде, даже в стойке. Этот парень слишком много говорит, он забавный», – сказал чемпион UFC Хамзат Чимаев .

Напомним, Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

Стрикленд проиграл Дрикусу дважды: в январе 2024-го раздельным решением судей и в феврале 2025-го единогласным вердиктом.

