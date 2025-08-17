Стрикленд: «Наверное, я единственный в UFC, кто может бороться с Чимаевым пять раундов...»
Стрикленд считает, что только он в UFC способен противостоять Чимаеву в борьбе.
«Я, наверное, единственный в UFC, кто может бороться с ним пять раундов... Но, похоже, мне нужно оформить несколько побед, чтобы это случилось», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Шон Стрикленд.
Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шона Стрикленда
