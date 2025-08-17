Стрикленд: «Наверное, я единственный в UFC, кто может бороться с Чимаевым пять раундов...»

Стрикленд считает, что только он в UFC способен противостоять Чимаеву в борьбе.

«Я, наверное, единственный в UFC, кто может бороться с ним пять раундов... Но, похоже, мне нужно оформить несколько побед, чтобы это случилось», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Шон Стрикленд .

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

Коста – о поединке Чимаева и дю Плесси: «Никто не хочет смотреть это дерьмо. Люди свистели на арене и в баре»

Чимаев выиграл пояс спустя девять боев с момента дебюта в UFC – как Хабиб. Из россиян быстрее только Ян