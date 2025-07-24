UFC отстранил Шона Стрикленда после драки на турнире Tuff-N-Uff
UFC сообщил об отстранении Шона Стрикленда.
Стрикленд также был временно отстранен от боев Атлетической комиссией Невады.
Ранее экс-чемпион UFC Шон Стрикленд и Крис Кертис устроили драку на турнире лиги Tuff-N-Uff.
Стрикленд (29-7) в последний раз дрался в феврале, когда проиграл Дрикусу дю Плесси единогласным решением судей.
Шон Стрикленд: «За бой с Полом я бы заработал больше, чем за всю карьеру в UFC. Полный отстой»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Roster Watch
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