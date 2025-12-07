Уайт – о реванше Яна и Двалишвили: «Бой невероятно высокого уровня. Отличное завершение эпохи ESPN»

Уайт о реванше Яна и Двалишвили: бой невероятно высокого уровня.

Президент UFC Дана Уайт отметил высокий уровень мастерства в поединке Мераба Двалишвили и Петра Яна на UFC 323.

«Мераб – особенный боец. Испытываю к нему только уважение, как и к Петру, который показал сегодня такой уровень ударов по корпусу и по голове... А эта борьба... Это был бой невероятно высокого уровня. Отличное завершение эпохи ESPN.

Трилогия Яна и Двалишвили? Вы знаете ответ на этот вопрос. Сегодня я ни о чем не думаю, кроме потрясающих боев, которые мы видели», – сказал Уайт.

Петр Ян победил Мераба Двалишвили единогласным судейским решением на UFC 323.

Напомним, с января права на трасляцию турниров UFC перейдут к Paramount.

Что дальше для Яна в UFC и почему в планы может не вписаться трилогия с Мерабом?

«Выйди и дай ему #####». Шокирующая победа Яна – избил Мераба до крови