Павлович в соцсетях: «Петр Ян, поздравляю! Отличная подготовка»

Павлович поздравил Яна с титулом чемпиона UFC.

Российский боец тяжелого дивизиона UFC Сергей Павлович поздравил Петра Яна с завоеванием титула.

«Петр Ян , поздравляю! Отличная подготовка!» – написал Павлович в соцсетях.

Напомним, Ян победил Мераба Двалишвили в главном событии UFC 323 и стал чемпионом легчайшего веса.

