Павлович в соцсетях: «Петр Ян, поздравляю! Отличная подготовка»
Павлович поздравил Яна с титулом чемпиона UFC.
Российский боец тяжелого дивизиона UFC Сергей Павлович поздравил Петра Яна с завоеванием титула.
«Петр Ян, поздравляю! Отличная подготовка!» – написал Павлович в соцсетях.
Напомним, Ян победил Мераба Двалишвили в главном событии UFC 323 и стал чемпионом легчайшего веса.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Сергея Павловича
