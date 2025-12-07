Шон О’Мэлли: «Мераб, воткнутый головой в канвас, будет у меня на заставке»
О’Мэлли: Ядун, проваливай. Петр, ты следующий.
Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли впечатлен победой Петра Яна над Мерабом Двалишвили на UFC 323.
«Мераб, воткнутый головой в канвас, может стать моей заставкой.
Чуваки, Петр Ян показал одно из самых эпичных выступлений, которое я когда-либо видел. Сун Ядун, проваливай. Петр, ты следующий», – сказал О’Мэлли.
Напомним, Сун Ядун и Шон О’Мэлли подерутся 25 января на UFC 324.
«Выйди и дай ему #####». Шокирующая победа Яна – избил Мераба до крови
