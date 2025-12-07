Двалишвили после боя с Яном увезли в больницу: «Не моя ночь. Буду сильнее, чем когда-либо»
Двалишвили после поражения Яну: буду сильнее, чем когда-либо.
Экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили отправился в больницу после поражения Петру Яну на UFC 323.
«Сегодня была не моя ночь, но я буду сильнее, чем когда-либо. Спасибо всем за поддержку», – написал в соцсетях Двалишвили.
Напомним, Двалишвили владел поясом легчайшего веса с сентября 2024-го. Он трижды защитил титул: против Шона О’Мэлли, Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Мераба Двалишвили
