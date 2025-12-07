Прохазка поздравил Яна с победой над Двалишвили: «Очень умное и настойчивое выступление»
Прохазка поздравил Яна с титулом.
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка поздравил Петра Яна с титулом легчайшего дивизиона.
«Мои поздравления Петру Яну. Очень умное и настойчивое выступление», – написал в соцсетях Прохазка.
Напомним, Ян победил Мераба Двалишвили единогласным решением судей на UFC 323.
Самый злой русский в UFC. Почему меня не удивляет победа Петра Яна
Что дальше для Яна в UFC и почему в планы может не вписаться трилогия с Мерабом?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Иржи Прохазки
