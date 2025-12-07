Уайт показал лицо Двалишвили после боя с Яном: «Жесть»

Дана Уайт показал лицо Двалишвили после боя с Яном.

Президент UFC Дана Уайт выложил в соцсетях фотографию лица Мераба Двалишвили после поединка с Петром Яном на UFC 323. Глава промоушена оставил подпись: «Жесть».

Напомним, Ян победил Двалишвили в реванше на UFC 323 и стал чемпионом легчайшего веса. Бой длился пять раундов по пять минут.

