Уайт показал лицо Двалишвили после боя с Яном: «Жесть»
Дана Уайт показал лицо Двалишвили после боя с Яном.
Президент UFC Дана Уайт выложил в соцсетях фотографию лица Мераба Двалишвили после поединка с Петром Яном на UFC 323. Глава промоушена оставил подпись: «Жесть».
Напомним, Ян победил Двалишвили в реванше на UFC 323 и стал чемпионом легчайшего веса. Бой длился пять раундов по пять минут.
«Думаю, Мерабу нужно посетить джакузи с мальчиками». Ян отрывается после чемпионства
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Даны Уайта
