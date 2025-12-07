Менеджер Яна: «Чтобы закрыть все вопросы, было бы логично провести трилогию с Двалишвили»

Менеджер Яна оценил вероятность трилогии с Двалишвили.

Менеджер Яна Саят Абдрахманов считает логичным третий бой Петра с Мерабом Двалишвили .

«Чтобы закрыть все вопросы, было бы логично провести трилогию с Двалишвили. Был первый бой, на который Петр вышел с травмой. Сейчас люди должны понимать, что это не отговорка. Вот второй бой. Счет 1-1. Можно провести третий поединок, чтобы не было сомнений. А претендентов хватает.

Петр хочет, чтобы Мераб с кем-то еще подрался? Да нет, он просто подкалывает его. Ян еще перед боем говорил, что Двалишвили заслуживает реванш из-за победной серии [14 боев].

Умар Нурмагомедов, если пройдет Дейвисона Фигейредо? 100% один из вариантов», – сказал Абдрахманов.

Напомним, Петр Ян победил Мераба Двалишвили единогласным решением судей в главном событии UFC 323, взяв реванш за поражение в марте 2023-го.

