Шон Стрикленд: «За бой с Полом я бы заработал больше, чем за всю карьеру в UFC. Полный отстой»

Шон Стрикленд высказался о возможном поединке с Джейком Полом.

«Мне нужно просто взять и побить Джейка Пола . За один бой с ним я бы заработал больше денег, чем за всю карьеру в UFC . Полный отстой, не так ли?

Согласился бы я на поединок? Конечно! Сто процентов. Пол – лузер», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд .

Стрикленд (29-7) в последний раз дрался в феврале, когда проиграл Дрикусу дю Плесси единогласным решением судей.

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