Шон Стрикленд: «За бой с Полом я бы заработал больше, чем за всю карьеру в UFC. Полный отстой»
Шон Стрикленд высказался о возможном поединке с Джейком Полом.
«Мне нужно просто взять и побить Джейка Пола. За один бой с ним я бы заработал больше денег, чем за всю карьеру в UFC. Полный отстой, не так ли?
Согласился бы я на поединок? Конечно! Сто процентов. Пол – лузер», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.
Стрикленд (29-7) в последний раз дрался в феврале, когда проиграл Дрикусу дю Плесси единогласным решением судей.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
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