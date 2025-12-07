  • Спортс
Олег Тактаров: «Яну надо принять трилогию с Мерабом не раньше, чем через год-два, когда тот состарится. А то сложно будет»

Тактаров советует Яну не торопиться с трилогией против Двалишвили.

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров отреагировал на победу Петра Яна в бою с Мерабом Двалишвили.

«Поздравляю обоих. Один с характером, другой подготовился. Петр идеально начал первый раунд. Начнешь резко – под конец сдохнешь. Главное же, что сделал Петр, – он не просто собранно начал, а заставил Мераба поверить, что он ударник. Двалишвили в это даже еще раньше поверил – судя по тому, как он под дождем тренировался...

В 34 года хочется что-то новое в себе открыть: борцы становятся ударниками, ударники – борцами, научные руководители – спортсменами, физики – математиками... Какая-то замена происходит в этом возрасте. И вот Петр как раз на эту замену у Мераба и попал.

Физически боец может за неделю восстановиться, а вот на психологически – надо четыре месяца. В Древнем Риме гладиаторы бились раз в полгода. В UFC насмерть не дерутся, так что тут достаточно четырех месяцев. Но не трех. Мераб не был максимально готов к этому бою. И у него не было четкого плана на бой. А у Петра такой план был. Но другой на месте Мераба давно бы сломался, сдался. 

Думаю, UFC надо сделать трилогию. Оба тогда бы получили огромные деньги. Но, думаю, Петру надо принять этот поединок не раньше, чем через год-два, когда Мераб состарится, а то сложно будет», – сказал Тактаров.

Напомним, Ян победил Двалишвили в реванше на UFC 323 и вернул титул чемпиона легчайшего веса.

Яну в феврале исполнится 33 года, Двалишвили в январе – 34.

Что дальше для Яна в UFC и почему в планы может не вписаться трилогия с Мерабом?

«Думаю, Мерабу нужно посетить джакузи с мальчиками». Ян отрывается после чемпионства

Опубликовал: Артем Чугунов
