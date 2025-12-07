Двалишвили со слезами в эфире грузинского ТВ: «Готов умереть за вас. Мама, я люблю тебя. Чувствую себя прекрасно и более мотивированным, чем когда-либо»

Мераб Двалишвили заплакал в эфире грузинского ТВ.

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили прослезился во время интервью грузинскому ТВ после поражения Петру Яну на UFC 323.

«Я готов умереть за вас. Мама, я люблю тебя. Чувствую себя прекрасно и более мотивированным, чем когда-либо.

У меня есть несколько небольших царапин на лице, но все в порядке. Лучшее еще впереди. Я стану сильнее. Вперед Грузия!» – сказал Двалишвили.

Напомним, Ян прервал серию Двалишвили из 14 побед.

