Двалишвили со слезами в эфире грузинского ТВ: «Готов умереть за вас. Мама, я люблю тебя. Чувствую себя прекрасно и более мотивированным, чем когда-либо»
Мераб Двалишвили заплакал в эфире грузинского ТВ.
Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили прослезился во время интервью грузинскому ТВ после поражения Петру Яну на UFC 323.
«Я готов умереть за вас. Мама, я люблю тебя. Чувствую себя прекрасно и более мотивированным, чем когда-либо.
У меня есть несколько небольших царапин на лице, но все в порядке. Лучшее еще впереди. Я стану сильнее. Вперед Грузия!» – сказал Двалишвили.
Напомним, Ян прервал серию Двалишвили из 14 побед.
«Выйди и дай ему #####». Шокирующая победа Яна – избил Мераба до крови
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм gmstv.georgia
