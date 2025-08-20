Менеджер Бивола: «Я верю, что третий бой с Бетербиевым состоится»

Вадим Корнилов заявил, что третий бой Бивола с Бетербиевым состоится.

«Я верю, что третий поединок состоится. После реванша в феврале, после четырёх больших боев за 14 месяцев, Дмитрию нужно было время, чтобы восстановиться.

Мы публично заявили, что не сможем вернуться на ринг до конца года. У Бетербиева другие планы, но я не вижу в этом проблемы», – сказал менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов.

Ранее Дмитрий Бивол сообщил, что перенес операцию на спине и не подерется в 2025 году. После этого Артур Бетербиев обвинил Бивола в избегании третьего поединка.

