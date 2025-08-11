  • Спортс
  • Бетербиев – о Биволе: «Здоровье – это, безусловно, важно. Но это не объяснение продолжительной тишины и игнора»
16

Бетербиев – о Биволе: «Здоровье – это, безусловно, важно. Но это не объяснение продолжительной тишины и игнора»

Артур Бетербиев отреагировал на информацию о перенесенной Биволом операции.

Ранее Дмитрий Бивол сообщил, что перенес операцию на спине и не подерется в 2025 году.

«Здоровье – это, безусловно, важно, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Но для меня это не объяснение той продолжительной тишины и игнора, которые мы наблюдали с их стороны задолго до операции. Если ты чемпион, если ты даешь слово – ты держишь его или открыто говоришь о проблемах, а не просто пропадаешь.

А тут получается, что он то имплант вкрутил, то операцию на спину сделал, при этом всем давая интервью, что реванш в приоритете. А когда? Я вот все свои «импланты» оставил на потом, но это я. Я же хотел боксировать.

И когда я оперировал колено, я предоставил все справки, что была операция. Здесь же, кроме фото из палаты, мы ничего до сих пор не видели», – сказал бывший чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

Эдди Хирн: «В команде Бетербиева знали о травме Бивола. Дмитрий не был готов драться»

Бивол обратился в IBF с просьбой о медицинской отсрочке обязательной защиты титула

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Бивол
logoАртур Бетербиев
logoбокс
травмы
