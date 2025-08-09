Бивол перенес операцию на спине: «Старая травма. Становилось хуже с каждым тренировочным лагерем. Уже чувствую себя намного лучше. Впереди шесть-восемь недель восстановления»
«По настоятельной рекомендации врача пришлось прооперировать старую травму спины, с которой боролся более десяти лет, но ситуация ухудшалась с каждым тренировочным лагерем.
Все прошло успешно. Уже чувствую себя намного лучше. Впереди шесть-восемь недель восстановления, после чего планирую вернуться к тренировкам.
Спасибо всем за поддержку – с нетерпением жду новых вызовов в следующем году!» – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Последний бой Бивола состоялся в феврале – он победил Артура Бетербиева раздельным решением судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
