Бивол перенес операцию на спине: «Старая травма. Становилось хуже с каждым тренировочным лагерем. Уже чувствую себя намного лучше. Впереди шесть-восемь недель восстановления»

Дмитрий Бивол перенес операцию и не подерется в 2025 году.

«По настоятельной рекомендации врача пришлось прооперировать старую травму спины, с которой боролся более десяти лет, но ситуация ухудшалась с каждым тренировочным лагерем.

Все прошло успешно. Уже чувствую себя намного лучше. Впереди шесть-восемь недель восстановления, после чего планирую вернуться к тренировкам.

Спасибо всем за поддержку – с нетерпением жду новых вызовов в следующем году!» – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Последний бой Бивола состоялся в феврале – он победил Артура Бетербиева раздельным решением судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Сколько мне должно исполниться, чтобы мы провели третий бой?» Кажется, трилогии Бивол – Бетербиев не будет

Бетербиев – о срыве третьего боя с Биволом: «Мой соперник снова выбрал путь отступления. Я ждал достаточно долго и больше не намерен»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Бивола
