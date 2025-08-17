Майкл Пейдж: «Мне все равно, в каком дивизионе драться... Хочу становиться лучше»
Майкл Пейдж готов к смене дивизиона в UFC.
«Мне все равно, в каком дивизионе драться... Хочу становиться лучше», – сказал боец UFC Майкл Пейдж после победы над Джаредом Каннониром на UFC 319.
Ранее появилась информация, что Пейдж готов драться 11 октября в среднем весе против Карлоса Пратеса. Поединок может стать третьим для Майкла в среднем дивизионе UFC, большую часть карьеры он выступает в полусредней категории.
UFC 319: дю Плесси проиграл Чимаеву, Мерфи нокаутировал Пико и другие бои
Майкл Пейдж: «Не понимаю, как дю Плесси побеждает. Он похож на любителя»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC News
