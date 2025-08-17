Майкл Пейдж готов драться с Карлосом Пратесом 11 октября в Рио-де-Жанейро
Майкл Пейдж принял бой с Карлосом Пратесом.
Репортер MMA Fighting Жозе Янг сообщает, что Майкл Пейдж готов провести бой в среднем весе против Карлоса Пратеса на турнире UFC в Рио-де-Жанейро, запланированном на 11 октября.
Пейдж сообщил, что однозначно примет бой, если поступит предложение.
Оба бойца выиграли свои поединки на UFC 319. В интервью после боя Пратес попросил президента UFC Дану Уайта назначить ему бой в Бразилии.
UFC 319: дю Плесси против Чимаева, Мерфи нокаутировал Пико и другие бои
Карлос Пратес вырубил Джефа Нила локтем с разворота на последней секунде первого раунда поединка на UFC 319
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер José Youngs
