Майкл Пейдж готов драться с Карлосом Пратесом 11 октября в Рио-де-Жанейро

Майкл Пейдж принял бой с Карлосом Пратесом.

Репортер MMA Fighting Жозе Янг сообщает, что Майкл Пейдж готов провести бой в среднем весе против Карлоса Пратеса на турнире UFC в Рио-де-Жанейро, запланированном на 11 октября.

Пейдж сообщил, что однозначно примет бой, если поступит предложение.

Оба бойца выиграли свои поединки на UFC 319. В интервью после боя Пратес попросил президента UFC Дану Уайта назначить ему бой в Бразилии.

UFC 319: дю Плесси против Чимаева, Мерфи нокаутировал Пико и другие бои

Карлос Пратес вырубил Джефа Нила локтем с разворота на последней секунде первого раунда поединка на UFC 319