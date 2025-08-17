Чимаев согласен драться на UFC 321 в октябре: «Я готов. Травм нет»
Хамзат Чимаев готов провести следующий бой через два месяца.
«Посмотрим, что будет. Я всегда готов. Травм нет, спасибо Богу», – сказал чемпион UFC Хамзат Чимаев.
Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что подумает о назначении первой защиты Чимаева на турнир в Абу-Даби.
Напомним, UFC 321 состоится 25 октября в ОАЭ.
Чимаев не заметил чемпиона и забрал пояс UFC. Одно из самых доминирующих выступлений в титульниках
Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
