Конор поздравил Чимаева с поясом UFC: «Первый чемпион из Чечни!»

Конор Макгрегор поздравил Хамзата Чимаева с чемпионским титулом UFC.

«Первый чемпион UFC из Чечни! Поздравляю!» – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Конор Макгрегор .

Чимаев – уроженец села Гвардейское Чеченской Республики. В 16 лет он переехал в Швецию. Сейчас выступает под флагом ОАЭ.

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.

