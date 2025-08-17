4

Конор поздравил Чимаева с поясом UFC: «Первый чемпион из Чечни!»

Конор Макгрегор поздравил Хамзата Чимаева с чемпионским титулом UFC.

«Первый чемпион UFC из Чечни! Поздравляю!» – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Конор Макгрегор.

Чимаев – уроженец села Гвардейское Чеченской Республики. В 16 лет он переехал в Швецию. Сейчас выступает под флагом ОАЭ.

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.

Чимаев не заметил чемпиона и забрал пояс UFC. Одно из самых доминирующих выступлений в титульниках

Уайт не ислючает, что Чимаев подерется в октябре: «Я бы определенно подумал об Абу-Даби»

