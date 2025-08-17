  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Чимаев выиграл пояс спустя девять боев с момента дебюта в UFC – как Хабиб. Из бойцов из России быстрее это делал только Ян
34

Чимаев выиграл пояс спустя девять боев с момента дебюта в UFC – как Хабиб. Из бойцов из России быстрее это делал только Ян

Хамзат Чимаев выиграл пояс UFC быстрее Хабиба Нурмагомедова.

Чимаев выиграл титул в девятом бою в UFC. Столько же поединков потребовалось Хабибу Нурмагомедову, но Хамзат провел их быстрее – за 1859 дней. Хабиб – за 2269 дней.

Среди россиян быстрее становился чемпионом только Петр Ян – шесть боев за 750 дней.

Напомним, Чимаев выиграл пояс UFC, победив Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319.

Становая 200 кг и физподготовка с бывшим научным работником NASA: как тренируется Чимаев?

Как победить Хамзата Чимаева – самого агрессивного бойца UFC?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
logoMMA
logoUFC
logoХамзат Чимаев
logoХабиб Нурмагомедов
logoПетр Ян
logoufc 319
logoЧимаев - дю Плесси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дю Плесси – после поражения Чимаеву: «У Хамзата просто невероятный контроль. Ничего не получалось. Теперь все мысли о том, чтобы вернуть пояс»
29сегодня, 05:04
Хамзат Чимаев: «Этот пояс очень важен для моей страны. Я счастлив. Дана, пришли мне мои деньги, брат»
58сегодня, 04:59
UFC 319: дю Плесси проиграл Чимаеву, Мерфи нокаутировал Пико и другие бои
515сегодня, 04:49
Главные новости
Конор поздравил Чимаева с поясом UFC: «Первый чемпион из Чечни!
только что
Уайт – о шансах Джонса возглавить кард турнира в Белом доме: «Один к миллиарду, простите»
230 минут назад
Уайт не ислючает, что Чимаев подерется в октябре: «Я бы определенно подумал об Абу-Даби»
1137 минут назад
Коста – о поединке Чимаева и дю Плесси: «Никто не хочет смотреть это дерьмо. Люди свистели на арене и в баре»
1753 минуты назад
Дю Плесси – после поражения Чимаеву: «У Хамзата просто невероятный контроль. Ничего не получалось. Теперь все мысли о том, чтобы вернуть пояс»
29сегодня, 05:04
Хамзат Чимаев: «Этот пояс очень важен для моей страны. Я счастлив. Дана, пришли мне мои деньги, брат»
58сегодня, 04:59
Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе
129сегодня, 04:50
UFC 319: дю Плесси проиграл Чимаеву, Мерфи нокаутировал Пико и другие бои
515сегодня, 04:49
Байсангур Сусуркаев: «Через два года я стану чемпионом UFC. Мне не нужны легкие бои»
1сегодня, 04:12
Майкл Пейдж готов драться с Карлосом Пратесом 11 октября в Рио-де-Жанейро
1сегодня, 04:04
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04