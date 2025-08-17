Чимаев выиграл пояс спустя девять боев с момента дебюта в UFC – как Хабиб. Из бойцов из России быстрее это делал только Ян

Хамзат Чимаев выиграл пояс UFC быстрее Хабиба Нурмагомедова.

Чимаев выиграл титул в девятом бою в UFC. Столько же поединков потребовалось Хабибу Нурмагомедову , но Хамзат провел их быстрее – за 1859 дней. Хабиб – за 2269 дней.

Среди россиян быстрее становился чемпионом только Петр Ян – шесть боев за 750 дней.

Напомним, Чимаев выиграл пояс UFC, победив Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319.

Становая 200 кг и физподготовка с бывшим научным работником NASA: как тренируется Чимаев?

Как победить Хамзата Чимаева – самого агрессивного бойца UFC?