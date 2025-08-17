Чимаев выиграл пояс спустя девять боев с момента дебюта в UFC – как Хабиб. Из бойцов из России быстрее это делал только Ян
Хамзат Чимаев выиграл пояс UFC быстрее Хабиба Нурмагомедова.
Чимаев выиграл титул в девятом бою в UFC. Столько же поединков потребовалось Хабибу Нурмагомедову, но Хамзат провел их быстрее – за 1859 дней. Хабиб – за 2269 дней.
Среди россиян быстрее становился чемпионом только Петр Ян – шесть боев за 750 дней.
Напомним, Чимаев выиграл пояс UFC, победив Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
