Дю Плесси – после поражения Чимаеву: «У Хамзата просто невероятный контроль. Ничего не получалось. Теперь все мысли о том, чтобы вернуть пояс»

Дрикус дю Плесси отметил уровень борьбы Хамзата Чимаева.

«У Хамзата просто невероятный контроль. Ничего не получалось. Теперь все мысли о том, чтобы вернуть пояс.

Всем спасибо за поддержку», – сказал бывший чемпион UFC Дрикус дю Плесси после поражения Хамзату Чимаеву на UFC 319.

Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.

